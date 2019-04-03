Индекс S&P 500 закрылся без изменений на фоне падения акций Walgreens

Индекс S&P 500 завершил торги вторника практически без изменений после уверенного подъема в понедельник, поскольку снижение акций Walgreens Boots Alliance Inc оказало давление на рынок, а экономические данные не смогли ослабить опасения о росте экономики.

Акции аптечной сети Walgreens Boots Alliance Inc упали на 12,8 процента, так как компания понизила годовой прогноз роста прибыли в 2019 году и отчиталась о квартальной прибыли, не оправдавшей ожиданий аналитиков.

Потребительский сектор S&P 500 снизился на 0,8 процента. Акции конкурента Walgreens, CVS Health Corp, подешевели на 3,8 процента.

Индекс Nasdaq завершил торги ростом благодаря подъему акций Facebook Inc на 3,3 процента.

Вышедшие во вторник данные показали, что число новых заказов на товары длительного пользования в США снизились в феврале, тогда как поставки стагнировали.

Индекс Dow Jones потерял 0,30 процента до 26.179,13 пункта, индекс S&P 500 практически не изменился, оставшись на уровне 2.867,24 пункта, индекс Nasdaq Composite вырос на 0,25 процента до 7.848,69 пункта.