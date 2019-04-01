Неделя на Уолл-стрит: Инвесторы ждут экономических данных в надежде на оптимистичные показатели

Инвесторы на Уолл-стрит на этой неделе будут пристально следить за экономическими данными после слабой февральской трудовой статистики и угрозы рецессии, на которую указывает доходность гособлигаций.

Инвесторы ждут факторов, которые могли бы развеять их беспокойство, после того как доходность десятилетних гособлигаций США в конце марта опустилась ниже доходности трехмесячных бумаг впервые с 2007 года.

“Инвесторы будут крайне чувствительно реагировать на данные, - сказал Джэк Эблин из Cresset Capital Management в Чикаго. - Инверсия кривой доходности - это воплощение страхов инвесторов о том, что замедление глобальной экономики распространяется и на США”.

Многие инвесторы говорят, что не ждут рецессии в США в ближайшее время. Однако им нужно подкрепить свой оптимизм новой порцией экономических данных, которая включает показатели розничных продаж, активности в производственном секторе, заказов на товары длительного пользования и занятости без учета сельскохозяйственного сектора.

Самими значимыми факторами для инвесторов, вероятно, будут февральские данные о розничных продажах, которые выйдут в понедельник, и мартовская трудовая статистика, публикация которой запланирована на пятницу.

Рост числа рабочих мест в США без учета сельскохозяйственного сектора практически остановился в феврале, когда было создано лишь 20.000 рабочих мест. Опрошенные Reuters экономисты в среднем ожидают роста числа рабочих мест в марте на 170.000.

Розничные продажи в январе продемонстрировали скромный рост на 0,2 процента после снижения в декабре. Экономисты в среднем ждут, что в феврале розничные продажи увеличились на 0,3 процента.