Уолл-стрит выросла благодаря Apple, техсектору

Ралли технологического сектора во главе с акциями Apple в четверг толкнуло вверх индексы США, в то время как хорошие экономические данные нивелировали опасения, спровоцированные прогнозом Федрезерва о замедлении экономики.

Все три основных индекса Уолл-стрит завершили сессию в плюсе, при этом Nasdaq вырос пятую сессию кряду, Dow зафиксировал рекордный более чем за месяц подъем, а S&P 500 закрылся менее чем в 3 процентах от исторического максимума, достигнутого в сентябре.

Федрезерв в среду резко отступил от курса агрессивной политики, указав на то, что не станет повышать процентные ставки в 2019 году на фоне замедления темпов экономического роста, и объявил о завершении программы расчистки своего баланса активов в сентябре.

Акции Apple Inc подорожали на 3,7 процента в преддверии ожидаемого запуска видеосервиса компании на следующей неделе.

Бумаги производителей микросхем также поддержали техсектор после того, как Micron Technology Inc спрогнозировала восстановление рынка микросхем памяти и отчиталась о превысившей прогнозы квартальной прибыли. Акции Micron прибавили 9,8 процента.

Индекс Dow Jones поднялся на 0,84 процента до 25.962,51 пункта, индекс S&P 500 - на 1,09 процента до 2.854,88 пункта, а индекс Nasdaq Composite - на 1,42 процента до 7.838,96 пункта.