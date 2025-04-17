ЕЦБ снизил все три основные процентные ставки

Европейский центральный банк (ЕЦБ) вновь снизил основные процентные ставки на 25 базисных пунктов в четверг, чтобы поддержать экономику еврозоны в период неопределенности во внешнеторговых отношениях с США.

Как говорится в сообщении регулятора, ставка ЕЦБ по основным операциям рефинансирования снижена до 2,4%, по маржинальным кредитами - до 2,6%, ставка по депозитам - по 3,35%, как и ожидалось.

До этого решения ставка по депозитам составляла 2,5%, ставка основных операций рефинансирования (main refinancing operations, MRO) - 2,65%, ставка по маржинальным кредитам - 2,9%.

Решение ЕЦБ о снижении основных ставок совпало с ожиданиями аналитиков и участников рынка.

"Процесс дезинфляции идет в полном соответствии с планом. Динамика инфляции продолжает соответствовать нашим ожиданиям, и общий, и базовый показатель в марте снизились", - говорится в пресс-релизе регулятора по итогам заседания.