Уолл-стрит выросла благодаря финансовому, энергетическому сектору

Акции США выросли во вторник, поскольку финансовый сектор прервал пятидневную череду снижений, в то время как доходность казначейских облигаций стабилизировалась выше 15-месячных минимумов.

Финансовый сектор S&P 500 вырос на 1,1 процента, зафиксировав рекордный с 15 февраля однодневный подъем.

Доходность индикативных 10-летних гособлигаций США стабилизировалась, но удерживалась выше достигнутого в понедельник минимума с декабря 2017 года.

Поддержку основным индексам также оказал энергетический сектор S&P, который прибавил 1,5 процента на фоне роста цен на нефть.

Индекс Dow Jones вырос на 0,55 процента до 25.657,73 пункта, индекс S&P 500 - на 0,72 процента до 2.818,46 пункта, индекс Nasdaq Composite - на 0,71 процента до 7.691,52 пункта.

Акции Apple Inc подешевели на 1 процент после того, как судья Комиссии по международной торговле США поддержал производителя чипов Qualcomm Inc в патентном споре с производителем iPhone.

Бумаги Carnival Corp упали на 8,7 процента, так как крупнейший в мире круизный оператор понизил годовой прогноз прибыли.