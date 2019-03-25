Неделя на Уолл-стрит: Инвесторы сомневаются в восстановлении прибыли компаний после I квартала

В то время как Уолл-стрит готовится к возможному снижению прибыли американских компаний впервые с 2016 года, инвесторы говорят, что показатели в первом квартале могут оказаться не самыми плохими в 2019 году.

В ближайшей перспективе рынки могут подвергнуться волатильности после выхода доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера, который занимался расследованием роли России в американских президентских выборах 2016 года.

Давление на долгосрочный прогноз оказывают тревоги о слабости экономики США и других стран, а также отсутствии прогресса торговых переговоров Вашингтона и Пекина, несмотря на то, что миролюбивая риторика ФРС в отношении процентных ставок, как ожидается, частично смягчит отрицательное воздействие на компании и экономику.

Тревожным сигналом для перспектив экономики США стали вышедшие в пятницу данные, указавшие на неожиданное замедление активности в производственном секторе в марте, а также инверсия спреда доходности между трехмесячными и десятилетними госбондами, зафиксированная впервые с 2007 года. Инверсия кривой доходности считается предзнаменованием грядущей рецессии.

На фоне распродажи акций в декабре некоторые инвесторы беспокоятся, что в 2019 году компании, входящие в индекс S&P 500, ждет рецессия прибыли - явление, характеризующееся снижением прибыли в годовом исчислении как минимум два квартала. В последний раз рецессия прибыли в США продолжалась с июля 2015 года по июнь 2016 года.

Ухудшив прогнозы прибыли на 2019 год, аналитики ждут ее снижения на 1,7 процента в годовом исчислении в первом квартале и небольшого роста в оставшуюся часть года, показали данные IBES от Refinitiv.

На фоне паузы ФРС в цикле ужесточения ставок и восстановления акций, рынок, похоже, становится более оптимистичен в ожидании стабилизации прогноза прибыли после падения до низшей точки в текущем квартале. Однако многие инвесторы говорят, что теперь это менее вероятно.

“Было бы здорово, если бы первый квартал стал низшей точкой, однако я на это не рассчитываю”, - сказал Джек Эблин из Cresset Capital Management в Чикаго.

Ожидается, что рост прибыли компаний в текущем году существенно замедлится по сравнению с 2018 годом, когда прибыль выросла примерно на 24 процента за счет существенного понижения корпоративного налога.

С начала года прогноз роста прибыли во втором квартале снизился до 3,0 процента с 6,4 процента, а в третьем квартале - до 2,7 процента с 4,9 процента, показали данные Refinitiv. Прогноз роста прибыли в четвертом квартале также снизился, однако остался относительно хорошим - на уровне 9,1 процента.

Эти показатели могут продолжить снижаться, тогда как прогноз в отношении первого квартала, вероятно, теперь начнет улучшаться. С 1994 года прибыль в среднем превосходила прогнозы на 3,2 процента, показали данные Refinitiv, которые позволяют предположить, что входящие в S&P 500 компании получат прибыль в первом квартале.