Уолл-стрит растет благодаря техсектору

Фондовый рынок США растет в начале торгов четверга вслед за акциями технологических компаний и несмотря на падение бумаг финансового сектора после решения ФРС отказаться от повышения ставок в текущем году.

ФРС резко отступила от курса агрессивной политики, указав на то, что не станет повышать процентные ставки в 2019 году на фоне замедления темпов экономического роста, и объявила о завершении программы расчистки своего баланса в сентябре.

Акции финансового сектора, чувствительные к изменениям ставок, упали, так же как и банковский индекс.

Поддержку рынку, однако, оказал рост акций технологического сектора благодаря Apple Inc и производителям микросхем.

Бумаги Micron Technology Inc подскочили на 8,6 процента, так как компания сообщила, что ожидает восстановления рынка чипов памяти.

К 17.20 индекс Dow Jones поднялся на 0,24 процента до 25.806,40 пункта, индекс S&P 500 - на 0,26 процента до 2.831,59 пункта, а индекс Nasdaq Composite - на 0,42 процента до 7.761,33 пункта.