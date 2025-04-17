Чехия получила первые партии нефти по модернизированному нефтепроводу TAL

Чехия впервые в истории полностью обеспечивается нероссийской нефтью благодаря модернизированному нефтепроводу TAL. Об этом сообщил чешский трубопроводный оператор Mero.

"Вчера из итальянского порта Триест на Центральный нефтеналивной терминал в Нелагозевесе прибыли первые увеличенные партии нероссийской нефти. Сегодня во второй половине дня Mero CR начнет транспортировку нефти своему владельцу Orlen Unipetrol на нефтеперерабатывающий завод в Литвинове. Могу сообщить, что в системе уже заказаны дополнительные увеличенные поставки нероссийской нефти, и Mero CR готовится к их транспортировке в Чешскую Республику", - приводятся в сообщении слова генерального директора Mero Ярослава Пантучека.

Ранее сообщалось об успешном завершении работ по увеличению пропускной способности европейского нефтепровода TAL с 4 до 8 млн тонн нефти в год. Таким образом Чехия получила возможность покрывать все свои потребности в нефти с помощью западного маршрута нефтепроводов TAL и IKL и избавилась от зависимости от поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба". Инвестиции Mero в реализацию проекта TAL-PLUS оцениваются в 1,6 млрд чешских крон (около $70 млн). Работы, связанные с расширением пропускной способности TAL, коснулись объектов в четырех странах - Италии, Австрии, Германии и Чехии.

Крупнейшие акционеры консорциума TAL – OMV (32%) и Shell (19%), также в числе совладельцев еще несколько международных игроков.