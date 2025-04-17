Выработка «чистой» электроэнергии в Казахстане выросла на 14%

На начало текущего года установленная мощность возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Казахстане достигла 3 тыс. МВт — на 5,7% больше, чем годом ранее. Об этом пишет Kazinform со ссылкой на energyprom.kz.

Для сравнения: на конец 2023-го этот показатель составлял 2,9 тыс. МВт.

Наибольшая доля установленной мощности пришлась на ветровые электростанции: 1,5 тыс. МВт — на 9% больше, чем на начало прошлого года. На втором месте оказались солнечные электростанции: 1,2 тыс. МВт, годовой прирост — на 1,7%. Далее следуют малые гидроэлектростанции (287,7 МВт) и биоэлектростанции (1,8 МВт).

За январь-декабрь 2024 года производство электроэнергии объектами ВИЭ достигло 7,6 млрд кВт∙ч — на 13,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Доля ВИЭ в общем объеме выработки электроэнергии составила 6,43%, против 5,92% годом ранее.

Основной объем генерации среди объектов ВИЭ традиционно обеспечили ветровые электростанции: 4,5 млрд кВт∙ч — сразу на 18% больше в годовом выражении. Второе место заняли солнечные электростанции с показателем в 1,9 млрд кВт∙ч и приростом на 1,9%.

Производство электроэнергии малыми гидроэлектростанциями достигло 1,2 млрд кВт∙ч, увеличившись на 18,4%. Выработка электроэнергии биоэлектростанциями, напротив, сократилась на 41,7%, до 1,6 млн кВт∙ч.

Развитие электроэнергетики невозможно без инвестиций. За январь-февраль текущего года объем вложений в основной капитал в сфере производства электроэнергии в Казахстане составил 45,2 млрд тг — на 12,4% больше в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.

В региональном разрезе наибольшие объемы инвестиций пришлись на Кызылординскую, Павлодарскую области и область Жетысу.

Больше всего средств было направлено в сегмент тепловых электростанций: 30,3 млрд тг — немного меньше, чем годом ранее (30,9 млрд тг). Второе же место заняли инвестиции в ветровые электростанции: 11 млрд тг. Далее идут капвложения в сегмент гидроэлектростанций: 2,4 млрд тг. В развитие солнечной энергетики инвестировали лишь 922,9 млн тг.

У Казахстана средний результат среди стран СНГ. Выше Казахстана (зачастую в основном как раз за счет гидроэнергетики) в рейтинге расположились Таджикистан (89,37%), Кыргызстан (85,92%), Армения (26,57%), Украина (19,74%) и Россия (17,57%), ниже — Молдова (9,68%), Узбекистан (9,38%), Азербайджан (6,86%), Беларусь (2,71%) и Туркменистан (0,03%).