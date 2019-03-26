Индекс S&P 500 снизился из-за Apple, страхов об экономике

Индекс S&P 500 завершил волатильную сессию понедельника небольшим снижением на фоне тревог о замедлении роста глобальной экономики и падения акций Apple Inc после того, как компания представила свой видеосервис.

Финансовый сектор S&P 500 потерял 0,4 процента, снизившись пятую сессию кряду.

Индекс Dow завершил торги на положительной территории благодаря подъему акций Boeing Co на 2,3 процента.

Акции Apple подешевели на 1,2 процента. Производитель iPhone в понедельник представил собственный стриминговый сервис Apple TV+, а также ТВ-сервис Apple TV Channels.

Индекс Dow Jones вырос на 0,06 процента до 25.516,83 пункта, индекс S&P 500 потерял 0,08 процента до 2.798,36 пункта, индекс Nasdaq Composite - 0,07 процента до 7.637,54 пункта.

Инвесторы практически не отреагировали на публикацию итогов расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера, который не нашел свидетельств сговора предвыборного штаба президента Дональда Трампа с Россией, но оставил нерешенным вопрос о том, пытался ли американский лидер помешать расследованиям, связанным с его победой на выборах 2016 года.