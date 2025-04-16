США ввели экспортный контроль на чипы Nvidia H20

Правительство США потребовало от Nvidia получить лицензию на экспорт чипов H20 в Китай и ряд других стран.

По итогам финансового квартала компании придется понести расходы на сумму около $5,5 млрд из-за новых ограничений.

В 2022 году США ограничили экспорт ИИ-чипов Nvidia. Компания разработала H20 специально для рынка Китая с учетом экспортных ограничений. Он сопоставим с H100 и H200, но имеет более низкую скорость соединения и пропускную способность. Процессор основан на базе предыдущего поколения архитектуры Hopper.

DeepSeek, взбудоражившая мир дешевыми ИИ-моделями, использовала H20 в своих исследованиях.

Nvidia утверждает, что дальнейший контроль над ее чипами будет препятствовать конкуренции и, возможно, даже подорвет конкурентоспособность США в области технологий.

Правительство уведомило компанию, что лицензионные требования для H20 будут действовать «в течение неопределенного времени».

Напомним, в апреле СМИ сообщили, что Белый дом отказался от планов ввести ограничения на импорт H20 вскоре после того, как гендиректор компании Дженсен Хуанг посетил платный ужин с Дональдом Трампом. В ответ Nvidia пообещала инвестировать в развитие дата-центров на территории США.

Позже чипмейкер сообщил о создании в стране ИИ-инфраструктуры на $500 млрд.

В марте Nvidia анонсировала новые процессоры для создания и запуска ИИ-моделей — Blackwell Ultra и Vera Rubin.