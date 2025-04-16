В Беларуси розничный товарооборот в I квартале 2025 года вырос на 10,8%

В Беларуси розничный товарооборот в I квартале 2025 г. составил 22,9 млрд рублей, или 110,8% в сопоставимых ценах к уровню I квартала 2024 г.

Как сообщает Белстат, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 27,9 рубля против 23,7 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 95,6% розничного товарооборота республики, в I квартале текущего года составил 21,9 млрд рублей, или 111,6% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в I квартале 2025 г. составил 42,9 млрд рублей, или 96,9% в сопоставимых ценах к уровню I квартала 2024 г.

Товарооборот общественного питания в I квартале 2025 г. составил 1,6 млрд рублей, или 105,5% в сопоставимых ценах к уровню I квартала 024 г.