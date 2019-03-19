Фондовый рынок США открылся на подъеме

Фондовые индексы США растут в ожидании старта заседания Федеральной резервной системы (ФРС), Dow Jones Industrial Average поднимается пятую сессию подряд.

Федрезерв начинает двухдневное заседание во вторник, а в среду обнародует решения в отношении кредитно-денежной политики. Эксперты не ожидают изменения ставок американским ЦБ на этом заседании и будут фокусироваться на итоговом заявлении, а также на комментариях председателя ФРС Джерома Пауэлла.

Особенно интересным для трейдеров является, объявит ли Федрезерв о планах остановки программы сокращения активов на балансе ЦБ позднее в этом году, пишет MarketWatch.

Как ожидается, ФРС сохранит тон, взятый в январе, когда Центробанк внезапно поставил на паузу план повышения ставки и заявил о намерении "проявить терпение" при принятии дальнейших решений относительно ее изменения. "Многие трейдеры ожидают, что Федрезерв, начинающий заседание во вторник, не изменит свою позицию, - отмечает аналитик CMC Markets UK Дэвид Мэдден. - Отсутствие "ястребиной" риторики, вероятно, поддержит настрой инвесторов".

Статданные, обнародованные во вторник, указали на сохранение слабых темпов роста заказов промпредприятий США в начале этого года. Объем заказов увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, как и в декабре, сообщило министерство торговли США. Эксперты, опрошенные MarketWatch, в среднем прогнозировали повышение показателя на 0,4%. Заказы на товары длительного пользования выросли на 0,3%, на товары не длительного пользования - упали на 0,5%.

Индекс Dow Jones Industrial Average 19 марта к 17:30 вырос на 126,75 пункта (0,49%) и составил 26040,85 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 9,56 пункта (0,34%) - до 2842,50 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 20,06 пункта (0,26%) и составил 7734,54 пункта.

Стоимость бумаг Michaels Cos. взлетела на 12,6% в ходе предварительных торгов во вторник. Прибыль и выручка владельца сети магазинов декоративно-прикладного искусства в четвертом финансовом квартале превзошли ожидания рынка, однако его прогноз на 2019 год оказался разочаровывающим.

Цена бумаг Nvidia Corp. увеличилась на 3,8% на информации о том, что Amazon.com Inc. будет использовать выпускаемые компанией чипы для датацентров.

Акции Amazon.com подорожали на 1,5%.

Капитализация Chesapeake Energy поднялась на 2,7% благодаря улучшению прогнозной цены бумаг аналитиками Raymond James.

Акции обувного ритейлера DSW Inc. подешевели на 15% на фоне слабой отчетности компании за минувший фингод

Стоимость акций Revlon Inc. упала на 6%. Производитель косметики опубликовал неаудированную отчетность за четвертый квартал и 2018 год, сообщив о выявлении "существенных недостатков" во внутреннем контроле, касающемся финансовой отчетности компании за 2018 год. Revlon обнародует отчетность по форме 10-K, соответствующей требованиям SEC, не позднее 29 марта, сообщила компания.