Индексы Dow и S&P 500 закрылись в минусе из-за финансового сектора

Индексы S&P 500 и Dow завершили сессию среды на отрицательной территории на фоне снижения финансового сектора после того, как Федрезерв подтвердил миролюбивый подход к денежно-кредитной политике.

ФРС резко отступила от курса агрессивной политики, указав на то, что не станет повышать процентные ставки в 2019 году на фоне замедления темпов экономического роста, и объявила о завершении программы расчистки своего баланса в сентябре.

Финансовый сектор резко снизился к окончанию торгов, завершив сессию падением на 2,1 процента.

Фьючерсы на ставку по федеральным фондам теперь указывают на вероятность снижения ставки в начале 2020 года.

Индекс Dow Jones опустился на 0,55 процента до 25.745,67 пункта, индекс S&P 500 - на 0,29 процента до 2.824,23 пункта, индекс Nasdaq Composite прибавил 0,07 процента до 7.728,97 пункта.

Шесть из 11 основных секторов S&P 500 завершили торги в минусе.

Бумаги Fedex Corp подешевели на 3,5 процента после того, как компания понизила прогноз прибыли на 2019 год из-за замедления роста мировой торговли.