Инвесторы рассчитывают на рост акций США после "золотого креста" индекса Dow

Динамика американского фондового индекса Dow Jones во вторник сформировала графическую модель, известную под названием “золотой крест”, которая, по мнению многих инвесторов, может быть предвестником продолжения роста акций в краткосрочной перспективе.

Подобная графическая модель формируется, когда краткосрочная скользящая средняя пересекает и затем превышает долгосрочную. Скользящие средние - распространенный индикатор для определения тренда, используемый техническими аналитиками.

В случае с Dow во вторник, его 50-дневная скользящая средняя пересекла 200-дневную - технические аналитики особенно пристально следят за возникновением подобной комбинации.

Даже несмотря на небольшое снижение Dow к закрытию, 50-дневная скользящая средняя сумела удержаться выше 200-дневной по итогам торгов.

Другие основные индексы, такие как S&P 500 и Nasdaq, близки к ситуации “золотого креста” на фоне восстановления американского фондового рынка с декабрьских минимумов благодаря паузе в повышении процентных ставок ФРС и усиливающемуся оптимизму инвесторов относительно торгового соглашения между США и Китаем.

“Все признаки указывают на сохранение хорошей динамики, и “золотой крест” лишь подчеркивает это, являясь еще одним положительным моментом”, - сказал Кен Полкари, директор-распорядитель Butcher Joseph Asset Management в Нью-Йорке.

Полкари отметил, что “золотой крест”, однако, не следует рассматривать в изоляции. Еще одним свидетельством укрепления рынка, по его словам, служит рост S&P 500 и Nasdaq, который позволил индексам подняться выше своих максимумов с начала марта.

“Это необходимо рассматривать в контексте некоторых других индикаторов”, - сказал Полкари.

На графике S&P 500 7 декабря сформировалась противоположная модель - “мертвый крест”, когда 50-дневная скользящая средняя опускается ниже 200-дневной. Индекс затем потерял еще около 11 процентов, достигнув нижней точки фазы 24 декабря.

Последний раз модель “золотого креста” у Dow появлялась 19 апреля 2016 года, и индекс по итогам года поднялся на 9,5 процента с того уровня.

Тем не менее “золотой крест” нельзя считать безоговорочным сигналом. По словам Сэма Стоволла, главного инвестиционного стратега CFRA Research, стратегия “золотого креста” приносит менее высокий доход, чем отслеживание совокупных годовых темпов роста индексов Dow и Russell 2000 с 1990 года.

“Во многих случаях (технический анализ) - это интерпретативная наука. Я думаю, он эффективен, но не все одинаково интерпретируют эту модель”, - сказал он.