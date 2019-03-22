Уолл-стрит открылась снижением на фоне слабых экономических данных

Основные индексы Уолл-стрит расширили потери в пятницу, после того как США вслед за еврозоной отчитались о слабых производственных данных за февраль, усилив страхи о замедлении глобальной экономики.

Индекс PMI, отражающий активность в производственном секторе США, составил 52,5 пункта в марте, тогда как опрошенные Рейтер экономисты ожидали показатель на уровне 53,6 пункта.

Активность в производственном секторе Германии продолжила сокращаться в марте, при этом показатель стал минимальным с июня 2013 года. Темпы снижения активности в производственном секторе еврозоны в марте были самыми высокими почти за шесть лет.

Федрезерв в среду резко отступил от курса агрессивной политики, указав на то, что не станет повышать процентные ставки в 2019 году на фоне замедления темпов экономического роста, и объявил о завершении программы расчистки своего баланса активов в сентябре

К 17.16 индекс Dow Jones снизился на 0,88 процента до 25.732,81 пункта, индекс S&P 500 - на 0,82 процента до 2.831,26 пункта, индекс Nasdaq Composite - на 0,88 процента до 7.769,81 пункта.

Акции Nike Inc просели на 4,46 процента, поскольку квартальная выручка производителя спортивной обуви и одежды не оправдала ожиданий Уолл-стрит. Бумаги ее партнера, компании Foot Locker Inc, снизились на 3,09 процента.