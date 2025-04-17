Доля Tesla на рынке электромобилей Калифорнии упала ниже 50%

Доля Tesla в продажах электромобилей в Калифорнии в первом квартале 2025 года упала до 43,9% по сравнению с 55,5% в прошлом году. Об этом сообщила Ассоциация дилеров новых автомобилей в Калифорнии.

Регистрации Tesla в Калифорнии, которая является крупнейшим рынком электромобилей в США, падают шестой квартал подряд.

Ухудшение проблем Tesla эксперты связывают, в частности, с политикой владельца компании Илона Маска.

Согласно обнародованному в среду, 19 апреля, отчету, регистрации Tesla упали на 15% в первом квартале, в то время как продажи других электромобилей возросли на 35%.

Tesla не спасло даже то, что американские потребители начали покупать новые автомобили до вступления в силу автомобильных пошлин президента США Дональда Трампа, отмечает Bloomberg.

Хотя все модели, которые Tesla продает в США, производятся в Калифорнии или Техасе, компания полагается на импортные детали, которые могут попасть под более высокие пошлины, начиная с начала мая.

За первые три месяца 2025 года Tesla продала в Калифорнии 42 322 автомобиля, большую часть из которых составили внедорожники Model Y и седаны Model 3.

Эти модели остались наиболее продаваемыми электромобилями в штате. За ними следуют внедорожники Honda Prologue и Hyundai Ioniq 5.

Cybertruck занял восьмое место среди всех электромобилей с 2282 зарегистрированными за квартал единицами, опередив Ford F-150 Lightning, замкнувший десятку лучших.