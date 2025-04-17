Последнее обновление: 17.04.2025 10:06

Розничный товарооборот в Минске за январь-март 2025 года вырос на 14,9%

В Минске розничный товарооборот в январе-марте 2025 г. составил 7592,8 млн рублей, или 114,9% в сопоставимых ценах к уровню января-марта 2024 года.

Как сообщает Главное статистическое управление столицы, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 98% розничного товарооборота города Минска, в январе-марте 2025 г. составил 7 444,7 млн рублей, или 115,5% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в январе-марте 2025 г. составил 24 421,8 млн рублей, или 105,8% в сопоставимых ценах к уровню января-марта 2024 г.

Товарооборот общественного питания в январе-марте 2025 г. составил 770,5 млн рублей, или 105,8% в сопоставимых ценах к аналогичному уровню 2024 г.

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