В правительстве Беларуси похвастались стартом масштабных поставок сельхозтехники в Зимбабве.

По информации пресс-службы кабмина, в среду, 16 апреля, в Хараре в рамках визита вице-премьера Виктора Каранкевича зимбабвийской стороне переданы 7 комбайнов "Гомсельмаш" и 189 тракторов МТЗ.

Утверждается, что "это только начало".

"В рамках реализации третьего этапа Программы механизации сельского хозяйства Зимбабве планируется поставить: 80 зерноуборочных комбайнов, 3491 трактор и 30 самосвалов-зерновозов с прицепами", - сообщила пресс-служба правительства.