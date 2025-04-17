Нацбанк Беларуси озвучил свои требования к финансовым организациям

Первый зампредседателя правления Нацбанка Беларуси Александр Егоров на встрече с руководством белорусских банков 16 апреля 2025 года озвучил ряд требований к финансовым организациям.

По его словам, первое, что требуется от банков, это умеренный рост кредитного портфеля.

«Прогнозные параметры уже неоднократно доводились до банков. Напомню их: прирост требований банка к экономике должен находиться в пределах 11-14%», - сказал Александр Егоров, слова которого приводятся на сайте регулятора.

Кроме того, особое внимание банкам следует уделить приоритетным направлениям кредитования. Опережающими темпами должен расти корпоративный портфель, а в нем – финансирование инвестиционных проектов. Прирост объема инвестиционного финансирования должен составить не менее 16%.

По словам Егорова, определение инвестиционного финансирования, его ключевые составляющие даны в постановлении, которое доведено до сведения каждого из банков (речь идет о постановлении от 11 апреля 2025 г. № 82 «О поддержке инвестиционного кредитования» - прим.).

«Третье – это потребительское кредитование. Банки должны сосредоточиться на выдаче потребительских кредитов, обеспечивающих поддержку отечественных производителей», - подчеркнул Егоров.

При этом прирост задолженности по другим потребительским кредитам банка должен быть ограничен в пределах 12%.

Необходимым условием выполнения этих показателей является наличие стабильной ресурсной базы. Особое внимание банки должны уделить росту ее долгосрочной части. В частности, срочные безотзывные вклады населения в национальной валюте со сроком возврата более одного года должны увеличиться не ме

нее чем на 17%.

«Наиболее привлекательные условия должны быть установлены по срочным безотзывным банковским депозитам физических лиц в национальной валюте со сроком возврата более одного года. Процентные ставки по всем остальным депозитам должны быть ниже», - сказал первый зампредседателя правления Нацбанка.

Помимо этого, важно, чтобы банки наращивали устойчивую ресурсную базу без необоснованного повышения ее стоимости.

«Этому в том числе будет способствовать установление расчетной величины стандартного риска по новым срочным безотзывным банковским вкладам физических лиц со сроком возврата более одного года», - сказал Александр Егоров.