Уолл-стрит растеряла преимущество на фоне сообщений о трудностях в переговорах США и Китая

Индекс S&P 500 завершил торги вторника практически без изменений, поскольку сообщения о проблемах в торговых переговорах Китая и США перевесили оптимизм относительно того, что Федрезерв, вероятно, сохранит миролюбивую риторику по итогам мартовского заседания.

Финансовый сектор оказал давление на три основных индекса США, которые растеряли преимущество после того, как агентство Bloomberg сообщило о противодействии Пекина требованиям Вашингтона на торговых переговорах.

ФРС в среду завершает двухдневное заседание, по итогам которого, как ожидается, подтвердит терпеливый подход к повышению ставок.

Индекс Dow Jones снизился на 0,1 процента до 25.887,38 пункта, индекс S&P 500 - на 0,01 процента до 2.832,57 пункта, а индекс Nasdaq Composite прибавил 0,12 процента до 7.723,95 пункта.

Восемь из 11 основных секторов S&P 500 закрылись в минусе, наиболее сильное снижение зафиксировали индекс коммунальных услуг и финансовый сектор.

Акции Ford Motor Co подорожали на 1,5 процента после того, как автопроизводитель объявил о планах увеличения производства внедорожников в США.