Уолл-стрит закрылась в плюсе в преддверии заседания ФРС

Уолл-стрит завершила сессию понедельника ростом за счет банковского и технологического сектора, в то время как акции Boeing и Facebook оказали давление на рынок.

В фокусе инвесторов на этой неделе - заседание Федеральной резервной системы, на которой регулятор, как ожидается, подтвердит приверженность “терпеливой” денежно-кредитной политике.

Бумаги Boeing Co подешевели на 1,8 процента на фоне повышенного внимания к компании после катастрофы ее лайнера в Эфиопии.

Мартовское заседание ФРС начинается во вторник. Инвесторы ждут, что американский ЦБ подтвердит приверженность миролюбивому подходу к дальнейшему повышению ставок.

Индекс Dow Jones закрыл сессию подъемом на 0,25 процента до 25.914,1 пункта, индекс S&P 500 - на 0,37 процента до 2.832,94 пункта, индекс Nasdaq Composite - на 0,34 процента до 7.714,48 пункта.

Восемь из 11 основных секторов S&P 500 закрылись в плюсе, при этом наибольший рост в процентном исчислении продемонстрировали энергетический и финансовый сектор, а также сектор второстепенных товаров и услуг.

Максимальное снижение показал сектор коммуникационных услуг, подвергшийся давлению на фоне падения бумаг Facebook Inc.

Акции Facebook снизились 3,4 процента после комментариев замглавы Еврокомиссии о том, что на каком-то этапе исполнительному органу ЕС придется начать регулировать крупные технологические компании и операторов соцсетей, чтобы защитить граждан.