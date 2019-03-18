S&P 500 и Nasdaq в плюсе за счет техсектора, Dow под давлением из-за Boeing

Индексы S&P 500 и Nasdaq в понедельник расширили набранное на прошлой неделе преимущество при поддержке технологического и финансового сектора, в то время как инвесторы ждали заседания Федеральной резервной системы, которое пройдет позднее на этой неделе.

Индекс Dow оказался под давлением бумаг Boeing Co, которые подешевели на 2,7 процента, после того как Эфиопия сообщила, что предварительный анализ черных ящиков указал на “явные сходства” катастрофы самолета Ethiopian Airlines и лайнера Lion Air, разбившегося в октябре.

Акции Facebook Inc опустились на 2,77 процента, так как аналитики компании Needham понизили их рейтинг.

Бумаги Apple Inc подорожали на 0,8 процента, после того как компания представила новый iPad Air.

К 17.14 индекс Dow Jones снизился на 0,03 процента до 25.841,42 пункта, индекс S&P 500 вырос на 0,30 процента до 2.830,89 пункта, индекс Nasdaq Composite поднялся на 0,47 процента до 7.724,37 пункта.

Мартовское заседание ФРС начинается во вторник. Ожидается, что американский ЦБ подтвердит приверженность “терпеливому” подходу в отношении монетарной политики.