Уолл-стрит выросла за счет сектора здравоохранения, Boeing

Уолл-стрит выросла в среду благодаря подъему сектора здравоохранения, а также бумаг Boeing, несмотря на то, что США присоединились к остальным странам, приостановившим эксплуатацию лайнеров семейства 737 MAX.

Акции Boeing Co подорожали на 0,5 процента до $377,14, восстановившись после более чем 3-процентного падения, спровоцированного объявлением США о приостановке эксплуатации самолетов Boeing 737 MAX.

Поддержку индексам также оказали свежие экономические данные, ставшие очередным аргументом в пользу терпеливой позиции Федрезерва в повышении ставок.

Сектор здравоохранения S&P 500 вырос на 1,1 процента на фоне подъема бумаг CVS Health Corp и UnitedHealth Group на 3,5 и 2,6 процента соответственно.

Индекс Dow поднялся на 0,58 процента до 25.702,89 пункта, индекс S&P 500 - на 0,69 процента до 2.810,92 пункта, а индекс Nasdaq Composite - на 0,69 процента до 7.643,41 пункта.

Энергетический сектор также вырос, прибавив 1,09 процента.

Настроения инвесторов также поддержало решение британского парламента отклонить возможность выхода из Евросоюза без сделки с Брюсселем.