Последнее обновление: 15.03.2019 15:58

Индекс S&P 500 закрыл торги в минусе на фоне неопределенности вокруг торговой сделки

Американский индекс S&P 500 снизился в четверг, прервав трехдневную серию роста из-за беспокойства инвесторов о неопределенности в отношении сроков заключения торговой сделки между США и Китаем.

Президент США Дональд Трамп и министр финансов Стивен Мнучин сказали в четверг, что переговоры с Китаем о прекращении многомесячной торговой войны продвигаются быстро, однако американский лидер отметил, что не может сказать, когда будет достигнуто итоговое соглашение.

Индекс Dow Jones закрыл сессию подъемом на 0,03 процента до 25.709,94 пункта, индекс S&P 500 снизился на 0,09 процента до 2.808,48 пункта, индекс Nasdaq Composite опустился на 0,16 процента до 7.630,91 пункта.

Акции Boeing Co подорожали на 1 процента.

Бумаги Facebook Inc снизились на 1,8 процента до $170,17, поскольку компания столкнулась с масштабным сбоем в работе крупнейшей в мире социальной сети.

Акции Adobe потеряли 2,1 процента после закрытия официальной биржевой сессии, так как компания обнародовала разочаровывающий прогноз выручки за текущий квартал.

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