Уолл-стрит прервала 5-дневное снижение, несмотря на падение акций Boeing

Акции США уверенно выросли в понедельник, прервав пятидневную череду снижений благодаря восстановлению техсектора, однако падение бумаг Boeing ограничило подъем индекса Dow.

Акции Boeing Co, крупнейшего в мире авиапроизводителя, снизились на 5,3 процента до $400,01, зафиксировав рекордное с 29 октября однодневное падение. Ряд авиакомпаний накануне приостановил полеты лайнера Boeing 737 MAX 8 после второй за пять месяцев катастрофы с участием этой модели самолета.

Техсектор S&P вырос на 2,2 процента, в то время как промышленный сектор восстановил потери, завершив торги подъемом на 0,9 процента.

Индекс Dow Jones вырос на 0,79 процента до 25.650,88 пункта, индекс S&P 500 - на 1,47 процента до 2.783,30 пункта, индекс Nasdaq Composite - на 2,02 процента до 7.558,06 пункта.

Акции Apple Inc подорожали на 3,5 процента после того, как Bank of America Merrill Lynch повысил их рейтинг.

Бумаги компаний оборонного сектора - General Dynamics Corp, United Technologies Corp и Textron Inc - выросли после того, как президент США Дональд Трамп предложил в Конгрессе план бюджета на 2020 год, призвав увеличить расходы на военную отрасль и строительство стены на границе с Мексикой.