S&P 500 и Nasdaq закрылись ростом после данных об инфляции, Dow в минусе из-за Boeing

Американские индексы S&P 500 и Nasdaq закрыли торги вторника ростом, поскольку данные об инфляции в феврале стали еще одним фактором в пользу миролюбивой позиции ФРС в повышении ставок, однако падение акций Boeing второй день подряд оказало давление на Dow.

Министерство труда США сообщило, что индекс потребительских цен (CPI) в феврале вырос на 0,2 процента, как и ожидали опрошенные Рейтер экономисты.

Бумаги Boeing Co завершили торги снижением на 6,1 процента и продемонстрировали наибольшее двухдневное падение с июня 2009 года, поскольку многие авиаперевозчики приостановили полеты лайнера Boeing 737 MAX 8 после второй за пять месяцев катастрофы с участием этой модели самолета.

Субиндекс Dow Jones, отслеживающий динамику акций авиакомпаний, снизился на 2 процента, субиндекс промышленного сектора S&P потерял 0,9 процента.

Индекс Dow Jones закрыл сессию снижением на 0,38 процента до 25.554,66 пункта, индекс S&P 500 вырос на 0,30 процента до 2.791,52 пункта, индекс Nasdaq Composite поднялся на 0,44 процента до 7.591,03 пункта.

Акции Apple Inc закрылись ростом, на следующий день после того, как производитель iPhone пригласил представителей СМИ на мероприятие, на котором, как ожидается, представит свой теле- и видеосервис.