Доллар ослаб в преддверии заседания ФРС, иена и австралийский доллар выросли

Доллар ослаб в понедельник по отношению к большинству своих основных конкурентов в преддверии заседания Федеральной резервной системы на этой неделе, в ходе которого чиновники могут сигнализировать о паузе в цикле ужесточения денежно-кредитной политики.

Заседание Комитета по открытым рынкам ФРС состоится 29-30 января, и глава регулятора Джером Пауэлл, как ожидается, признает усиление рисков для экономики США на фоне замедления темпов глобального роста.

Доллар к 9.45 снизился на 0,1 процента к офшорному юаню до 6,7511. Рост юаня также содействовал укреплению австралийского доллара, который поднялся на 0,1 процента до $0,7187.

Новозеландский доллар подорожал на 0,2 процента до $0,6856.

Индекс доллара, который отслеживает динамику американской валюты против корзины из шести основных конкурентов, торгуется без существенных изменений вблизи 95,792 после падения на 0,8 процента в пятницу.

Новость о возобновлении работы правительства США после рекордной по продолжительности приостановки привела к снижению спроса на безопасные активы.

Иена выросла на 0,2 процента до 109,28.

Евро немного снизился - до $1,1405.

Единая валюта подорожала на 0,4 процента на прошлой неделе, несмотря на то, что Европейский центробанк снизил прогнозы экономического роста в краткосрочной перспективе.

Британский фунт стерлингов опустился на 0,1 процента и торгуется около отметки $1,3186.