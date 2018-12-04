Доллар снизился из-за падения доходности госбондов, рисковые валюты в плюсе

Доллар снизился на торгах в Азии во вторник на фоне падения доходности гособлигаций США до трехмесячных минимумов, указавшего на то, что некоторые инвесторы ожидают замедления темпов повышения ставок ФРС.

В то же время торговое перемирие США и Китая укрепило уверенность инвесторов в рисковых валютах.

Доходность 10-летних облигаций снизилась до 2,94 процента, минимума с середины сентября. Разница в доходности между двухлетними и 10-летними бондами сократилась до минимума с июля 2007 года.

К 8.18 индекс доллара опустился на 0,30 процента до 96,749.

Поддержку доллару основную часть 2018 года оказывал уверенный рост экономики США и относительно воинственный тон ФРС, которая, как ожидается, повысит ставки в декабре.

Рынки оценивают вероятность подъема ставки на заседании 18-19 декабря в 87 процентов.

Доллар подешевел на 0,47 процента к офшорному юаню до 6,8421. В понедельник валюта США потеряла 1,07 процента, показав самый резкий спад в процентном исчислении с 25 августа.

Австралийский доллар укрепился на 0,24 процента до $0,7373. Резервный банк Австралии оставил ставку неизменной по итогам заседания во вторник, как и ожидали участники рынка.

Иена выросла на 0,52 процента до 113,06 за доллар.

Фунт стерлингов прибавил 0,14 процента, поднявшись до $1,2740. В понедельник фунт опустился ниже $1,27 впервые с 31 октября.