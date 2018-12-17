Доллар вблизи 19-месячного пика на фоне беспокойства о мировой экономике

Доллар удерживается вблизи 19-месячного максимума в понедельник утром на фоне усилившегося беспокойства по поводу замедления роста мировой экономики, которое привело к снижению спроса на рисковые активы, такие как акции и азиатские валюты.

Более слабые, чем ожидалось, экономические данные из Китая и Европы и опасения, связанные с возможной приостановкой работы правительства США, заставляют инвесторов держаться в стороне от акций и вкладываться в более безопасные доллар и иену.

Индекс доллара, который отслеживает динамику американской валюты против корзины из шести основных конкурентов, к 9:25 МСК торгуется практически без изменений около отметки 97,43 - ниже максимума за 19 месяцев на уровне 97,71, достигнутого в пятницу.

Австралийский доллар немного ослаб - до $0,7172. На прошлой неделе он потерял 0,3 процента своей стоимости после выхода более слабой, чем ожидалось, статистики Китая - крупнейшего торгового партнера Австралии. Темпы роста розничных продаж в КНР в ноябре оказались самыми медленными с 2003 года, а подъем промпроизводства - минимальным почти за три года на фоне продолжающегося ослабления экономики КНР.

Китайский юань на офшорном рынке торгуется около отметки 6,8955.

В фокусе инвесторов - помимо состояния мировой экономики - вероятная траектория денежно-кредитной политики США.

ФРС, как ожидается, повысит ключевую ставку на 25 базисных пунктов в ходе двухдневного заседания, которое начнется во вторник.

Доллар вырос на 0,1 процента к иене до 113,45.

Евро торгуется без существенных изменений около отметки $1,1309, потеряв 0,6 процента на прошлой неделе после выхода более слабых, чем ожидалось, данных о деловой активности во Франции и Германии.

Фунт стерлингов остается под давлением, снизившись на 0,1 процента до $1,2582.