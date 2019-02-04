Доллар в плюсе благодаря хорошей трудовой статистике США

Доллар вырос к иене в понедельник благодаря превысившим прогнозы данным о занятости и производственной активности в США, однако осторожный прогноз ФРС относительно денежно-кредитной политики и низкая активность торгов в Азии, скорее всего, ограничат дальнейший подъем американской валюты.

Вышедшие в пятницу данные показали, что число рабочих мест в США в январе выросло на 304.000 - максимально за 11 месяцев.

К 9.27 доллар подорожал на 0,2 процента до 109,73 иены после рекордного почти за месяц подъема в пятницу.

Хорошие данные о занятости успокоили страхи о замедлении роста ВВП США, ослабив ожидания трейдеров о том, что Федрезерву придется снизить ставки для поддержки экономики позднее в 2019 году.

Евро потерял 0,14 процента до $1,1439.

Китайские финансовые рынки на этой неделе закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю.

Австралийский доллар подешевел на 0,2 процента до $0,7231, новозеландский доллар - на 0,1 процента до $0,6888.

Индекс доллара к корзине основных валют прибавил 0,1 процента до 95,71.

Фунт стерлингов снизился на 0,1 процента до $1,3073.