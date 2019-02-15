Доллар снизился к иене после слабых данных о розничных продажах в США

Доллар подешевел к иене в пятницу, поскольку разочаровывающие данные о розничных продажах в США усилили ожидания паузы в повышении ставок ФРС в 2019 году, в то время как инвесторы ждали итогов торговых переговоров Вашингтона и Пекина.

Розничные продажи в США в декабре снизились максимально с сентября 2009 года, показали вышедшие в четверг данные, что говорит об ослаблении потребительского сектора, на который приходится более 60 процентов экономической активности страны.

К 9.56 доллар сбавил 0,1 процента до 100,35 иены после падения на 0,5 процента накануне. К евро иена выросла на 0,14 процента до 124,59, прибавив примерно 0,2 процента в четверг.

Австралийский и новозеландский доллары потеряли 0,2 и 0,1 процента к доллару США соответственно.

Индекс доллара к корзине основных валют прибавил 0,1 процента до 97,04 после снижения на 0,12 процента на предыдущей сессии.

Евро снизился на 0,1 процента до $1,1290. С начала недели единая валюта потеряла 0,4 процента, а с начала 2019 года - 1,7 процента из-за более слабых, чем ожидалось, экономических данных еврозоны.

Фунт стерлингов торговался без резких колебаний на уровне $1,2812.