Доллар ослаб на фоне усиления аппетита к риску после перемирия в торговой войне США и Китая

Доллар повсеместно ослаб в понедельник на фоне роста спроса инвесторов на рисковые активы, после того как Китай и США договорились о перемирии в торговой войне, потрясшей глобальные рынки.

По сообщению Белого дома, президент США Дональд Трамп сказал председателю КНР Си Цзиньпину во время встречи на полях саммита G20 в Аргентине, что не будет с 1 января поднимать пошлины на импорт китайских товаров стоимостью $200 миллиардов до 25 процентов, как было объявлено ранее.

Китай и США попытаются уладить свои разногласия путем новых переговоров, направленных на достижение сделки в течение 90 дней.

Более рисковые валюты, такие как австралийский доллар и новозеландский доллар, к 8:40 выросли на 0,74 и 0,69 процента соответственно, тогда как валюты-убежища, включая иену, снизились, свидетельствуя о повышении аппетита к риску на финансовых рынках.

Индекс доллара, который отслеживает динамику американской валюты против корзины из шести основных конкурентов, снизился на 0,31 процента до 96,966.

Доллар потерял 0,68 процента к офшорному юаню, торгуясь около отметки 6,9015 . Юань, торгуемый на территории материкового Китая, находился вблизи 6,9084.

Американская валюта подешевела на 0,9 процента к южноафриканскому ранду и на 1,4 процента - к мексиканскому песо.

Безопасная иена торговалась в небольшом минусе около отметки 113,51. Ранее она достигла сессионного минимума 113,85.

Евро подрос на 0,3 процента к иене до 128,83 после подъема до сессионного максимума в 129,37 - самой высокой отметки с 9 ноября.

К доллару евро также прибавил 0,3 процента, торгуясь около отметки $1,1348.

Американская валюта растеряла преимущество по отношению к сырьевым валютам, таким как канадский доллар и норвежская крона, на фоне роста цен на нефть в понедельник.