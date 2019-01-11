Доллар снизился на фоне ожиданий паузы в повышении ставок ФРС

Доллар снизился к корзине основных валют в пятницу на фоне роста уверенности инвесторов в том, что Федрезерв может взять паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики в 2019 году.

Глава ФРС Джером Пауэлл в четверг повторил, что у регулятора есть возможность проявить терпение в монетарной политике, поскольку инфляция остается стабильной. Рынки теперь предполагают, что ФРС не будет повышать ставки в 2019 году.

Австралийский и новозеландский доллары к 9.51 МСК прибавили 0,4 и 0,6 процента соответственно за счет усиления аппетита к риску.

Доллар США также подешевел к офшорному юаню до 6,7554. Китайская валюта торгуется вблизи максимумов с июля 2018 года.

Индекс доллара к корзине основных валют потерял 0,1 процента до 95,40.

Безопасная иена торговалась без резких колебаний на уровне 108,37 за доллар. Евро подорожал на 0,2 процента до $1,1521 после снижения на 0,4 процента на предыдущей сессии. Давление на единую валюту оказали не оправдавшие ожидания экономические данные, в том числе из Германии и Франции.

Фунт стерлингов прибавил 0,1 процента до $1,2755.

Американская валюта подешевела на 0,2 процента до 1,3209 к канадскому доллару, который за последние шесть сессий вырос на 3,25 процента за счет восстановления цен на нефть.