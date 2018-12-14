Доллар вырос, в фокусе инвесторов - заседание ФРС

Доллар вырос к корзине основных валют в пятницу, в то время как инвесторы переключили внимание на ожидаемое повышение ставки ФРС на следующей неделе, однако неопределенность относительно денежно-кредитной политики регулятора в 2019 году ограничивала подъем американской валюты.

Федрезерв, как ожидается, повысит ставку на 25 базисных пунктов по итогам заседания на следующей неделе, однако основное внимание будет сосредоточено на прогнозе для монетарной политики в 2019 году.

Иена к 9.36 выросла на 0,1 процента до 113,53 к доллару. В то же время за последние шесть сессий американская валюта подорожала к японской на 1,2 процента.

Индекс доллара прибавил 0,1 процента до 97,166. С начала 2018 года доллар вырос к корзине основных валют на 5,3 процента.

Офшорный юань снизился на 0,15 процента к доллару до 6,8881 после выхода более слабых, чем ожидалось, экономических данных Китая. Темпы роста розничных продаж в КНР в ноябре оказались самыми медленными с 2003 года, а подъем промпроизводства - минимальным почти за три года.

Австралийский доллар подешевел на 0,5 процента до $0,7189 на фоне слабых данных Китая - крупнейшего торгового партнера Австралии.

Евро подешевел на 0,1 процента до $1,1352.

Европейский центробанк в четверг официально завершил масштабную программу количественного смягчения, но пообещал продолжать стимулирование экономики, столкнувшейся с неожиданным замедлением роста и политической нестабильностью.

Фунт стерлингов потерял 0,3 процента, опустившись до $1,2627 после того, как премьер-министр Британии Тереза Мэй попросила лидеров Евросоюза о новых уступках, которые помогут ей добиться одобрения сделки о Brexit парламентом.