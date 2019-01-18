Цены на нефть прибавили более 1% за счет сокращения добычи ОПЕК

Нефть подорожала более чем на 1 процент в пятницу, поскольку сообщение о том, что ОПЕК резко сократила добычу в декабре, ослабило страхи о сохранении перенасыщения рынка.

К 9.18 нефть Brent подорожала на 1,14 процента до $61,88, а сорт WTI - на 1,23 процента до $52,71.

ОПЕК сообщила в четверг, что резко сократила добычу нефти в декабре, до вступления в силу нового соглашения о снижении производства, указав на активные меры нефтепроизводителей для предотвращения перенасыщения рынка.

Согласно докладу организации, добыча ОПЕК снизилась на 751.000 баррелей в сутки в месячном выражении в декабре - максимально почти за два года.

В то же время ослабление спроса сдерживает подъем цен на нефть. ОПЕК понизила прогноз усредненного спроса на производимую картелем нефть до 30,83 миллиона баррелей в сутки в 2019 году - это на 910.000 баррелей в сутки ниже среднего показателя за 2018 год, показал доклад организации.

Усилия ОПЕК, направленные на стабилизацию рынков, также подрывают увеличение добычи в США, объем которой с начала 2018 года вырос более чем на 2 миллиона баррелей в сутки до рекордных 11,9 миллиона баррелей в сутки.