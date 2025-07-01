США передадут Израилю крупную партию систем наведения для авиабомб

Государственный департамент США одобрил продажу Израилю систем наведения для авиабомб (JDAM) и сопутствующего обеспечения на общую сумму $510 млн. Об этом сообщает Агентство оборонного сотрудничества США (DSCA).

В заявлении говорится о продаже 3845 комплектов систем наведения для противобункерных авиационных бомб BLU-109 и 3280 комплектов наведения для бомб MK 82.

"Предлагаемая продажа укрепит возможности Израиля противостоять текущим и будущим угрозам, улучшая его способность защищать свои границы, жизненно важную инфраструктуру и населенные пункты", – говорится в заявлении DSCA.

Кроме того, соглашение будет включать инженерные, логистические и технические услуги правительства США и подрядчиков, а также другие связанные элементы логистики и поддержки программы.

Joint Direct Attack Munition (JDAM) – комплект оборудования, превращающий простые свободнопадающие бомбы ("тупые" бомбы, англ. "dumb bombs") во всепогодные управляемые ("умные", англ. "smart") боеприпасы. Оборудование включает в себя систему наведения на базе инерционной навигации и GPS. Модифицированный комплект JDAM-ER (Extented Range) также имеет складное крыло, превращающее бомбы в крылатые бомбы.