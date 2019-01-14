Цены на нефть потеряли более 1% из-за слабых экономических данных КНР

Нефть подешевела более чем на 1 процент в понедельник, а цена Brent опустилась ниже $60 за баррель после того, как данные из Китая указали на снижение объемов экспорта и импорта страны в декабре.

К 9:08 нефть Brent подешевела на 1,03 процента до $59,86, а сорт WTI - на 1,10 процента $51,03.

Китайский экспорт в декабре снизился на 4,4 процента в годовом выражении - максимально за два года, показали официальные данные в понедельник. Импорт сократился на 7,6 процента - максимально с июля 2016 года.

Несмотря на слабые торговые данные, импорт нефти в Китай в декабре остался высоким, составив 10,31 миллиона баррелей.

Американские энергетические компании сократили число нефтяных буровых установок за неделю, завершившуюся 11 января, на 4 до 873, сообщила в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes.