Последнее обновление: 10.01.2019 11:27

Нефть подешевела на 1% на фоне высоких объемов добычи в США

Цены на нефть снизились примерно на 1 процент в четверг на фоне сохранения высоких объемов производства в США и сдержанной реакции рынка на переговоры Вашингтона и Пекина, не давшие явных сигналов о завершении торгового спора двух стран.

К 9:15 нефть Brent подешевела на 1,03 процента до $60,81, а сорт WTI - на 1,20 процента $51,73.

На предыдущей сессии Brent и WTI выросли примерно на 5 процентов на фоне надежд на скорое урегулирование торгового конфликта США и Китая, однако в четверг оптимизм ослаб из-за недостаточного количества деталей переговоров двух стран.

Объем добычи нефти в США на неделе, завершившейся 4 января, остался на рекордном уровне в 11,7 миллиона баррелей в сутки, сообщило Управление энергетической информации в среду.

Это спровоцировало рост запасов горючего.

Запасы бензина в США за неделю выросли на 8,1 миллиона баррелей до 248,1 миллиона - максимально с декабря 2016 года, а запасы дистиллятов - на 10,6 миллиона баррелей до 140,04 миллиона .

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