Цены на нефть эталонных марок днем во вторник перешли к росту.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures поднимается на $0,41 до $67,15 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличиваются в цене на $0,46 (0,71%), до $65,57 за баррель.

За второй квартал нефть просела почти на 10%, причем в этот период на рынке наблюдалась повышенная волатильность. Цены рухнули в апреле после того, как президент США Дональд Трамп объявил о вводе повышенных импортных пошлин, затем подскочили в июне после ударов Израиля по Ирану и снизились после завершения активной фазы конфликта.