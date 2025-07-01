Криптофонды за неделю привлекли $2,7 млрд

С 21 по 27 июня поступления в криптовалютные фонды составили $2,7 млрд.

Приток капитала в структуры продолжился одиннадцатую неделю подряд, говорится в отчете CoinShares.

С начала года фонды суммарно привлекли $17,8 млрд, приблизившись к прошлогоднему показателю $18,3 млрд на конец июня. Совокупный объем средств в инструментах достиг $184,4 млрд.

«Мы считаем, что этот устойчивый спрос со стороны инвесторов был обусловлен совокупностью факторов, в первую очередь повышенной геополитической волатильностью и неопределенностью относительно направления денежно-кредитной политики», - отметил глава отдела исследований CoinShares Джеймс Баттерфилл.

За неделю главным бенефициаром притока стали биткоин-продукты, на которые пришлось $2,2 млрд — 83% от совокупного показателя.

В инструменты на базе Ethereum поступило $429 млн. С начала года эти фонды привлекли $2,9 млрд. Для сравнения: у Solana сумма составляет всего $91 млн.

В недельном притоке доминировал биткоин-ETF от BlackRock с $1,5 млрд. В текущем году инвесторы вложили в iShares $17 млрд.

На региональном уровне поступления за неделю практически полностью обеспечили зарегистрированные в США продукты — $2,65 млрд. Фонды из Швейцарии и Германии внесли скромный вклад в размере $23 млн и $19,8 млн соответственно.

В Канаде, Швеции и Бразилии зафиксирован незначительный отток из продуктов, а в Гонконге он с начала года уже превысил $132 млн.

Неделей ранее совокупный приток капитала в криптофонды составил $1,24 млрд.