Нефть в плюсе за счет сокращения добычи ОПЕК

Цены на нефть выросли в среду, а Brent превысила отметку в $60 за баррель благодаря сокращению добычи, во главе которого стоит ОПЕК, и несмотря на признаки замедления роста мировой экономики.

К 9:31 нефть Brent подорожала на 0,1 процента до $60,69, сорт WTI - также на 0,1 процента $52,13.

Перспективы мировой экономики ухудшились после того, как британские законодатели во вторник подавляющим большинством голосов отклонили предложенную премьером Терезой Мэй сделку об условиях Brexit.

Сокращение добычи ОПЕК и партнерами, в том числе Россией, поддерживает цены на нефть, однако рост производства в США, объем которого в конце 2018 года достиг рекордных 11,7 миллиона баррелей в сутки, рискует подорвать эти усилия.

Добыча нефти в США в 2019 году, как ожидается, вырастет до рекордной отметки выше 12 миллионов баррелей в сутки, а в 2020-м - почти до 13 миллионов баррелей в сутки, говорится в прогнозе Управления энергетической информации.