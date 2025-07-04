Последнее обновление: 04.07.2025 11:51

Германия хочет заключить с США соглашение о Patriot для Украины

В федеральном правительстве Германии сейчас работают над экстренным решением, чтобы обеспечить Украину новыми системами противовоздушной обороны и достаточным количеством ракет-перехватчиков. Об этом сообщает таблоид Bild.

Согласно информации, Берлин сейчас ждет подтверждения от министра обороны США Пита Хэгсата о предоставлении двух систем противовоздушной обороны Patriot, которые Германия будет финансировать для Украины.

Запрос, как утверждается, Германия направила еще несколько недель назад.

"Ранее Киев тщетно пытался самостоятельно приобрести системы Patriot в США, а затем обратился к правительству Германии", – пишет Bild.

После того как США объявили о приостановке поставок некоторых вооружений Украине, в Берлине опасаются, что США могут отклонить и немецкий запрос на две системы Patriot, сказали источники издания.

Этот вопрос, по информации Bild, обсуждался на заседании правительства Германии в среду, в ходе которого "стало ясно, что отмененные поставки оружия из США не могут быть компенсированы".

"Однако Германия и другие союзники теперь хотят попытаться предоставить Украине хотя бы системы Patriot из своих собственных запасов", – добавляет Bild.



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