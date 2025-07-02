Доллар укрепляется к евро, фунту и иене

В ходе сегодняшних торгов доллар США укрепляется к евро, фунту стерлингов и иене.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), стабилен, однако, остается у трехлетнего минимума в связи с растущими ожиданиями смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС), а также опасениями роста бюджетной нагрузки и госдолга США.

По состоянию на 9:22 за евро давали $1,1789 по сравнению с $1,1806 на закрытие предыдущей сессии.

Курс фунта к доллару составил на то же время $1,3738 против $1,3746 по итогам торгов во вторник.

Курс американской валюты в паре с иеной увеличился до 143,75 иены с 143,42 иены на закрытие предыдущей сессии.

Пара доллар/офшорный юань торгуется на уровне 7,1648 юаня по сравнению с 7,1608 юаня во вторник.