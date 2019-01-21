Нефть обновила максимум 2019 года на фоне высокого спроса в Китае

Цены на нефть выросли до максимума 2019 года в понедельник после того, как данные показали, что переработка нефти в Китае достигла рекордного уровня в 2018 году, несмотря на замедление экономики.

К 9.21 нефть Brent подорожала на 0,37 процента до $62,93 после подъема выше отметки $63 впервые с начала 2019 года. Сорт WTI вырос на 0,39 процента до $54,01, впервые с начала года преодолев уровень $54 за баррель.

По словам трейдеров, цены выросли после того, как данные Национального статистического бюро Китая показали, что объем переработки нефти в стране в 2018 году вырос до рекордных 603,57 миллиона тонн, или 12,12 миллиона баррелей в сутки - это на 6,8 процента выше, чем в 2017 году.

Спрос на нефть в Китае остался высоким, несмотря на то, что рост ВВП страны в 2018 году замедлился до минимума за 28 лет, составив 6,6 процента против 6,8 процента в 2017 году.

Число буровых установок в США за неделю, завершившуюся 18 января, сократилось на 21 до 852 - минимума с мая 2018 года, показали данные компании Baker Hughes в пятницу.