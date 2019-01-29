Нефть подорожала после введения США санкций против PDVSA

Цены на нефть выросли во вторник после того, как Вашингтон ввел санкции против государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA, призванные существенно ограничить экспорт венесуэльской нефти в США.

Администрация президента Дональда Трампа воздержалась от введения запрета на покупку венесуэльской нефти американскими компаниями, но, поскольку доходы от подобных покупок будут направляться на “заблокированный счет”, PDVSA, вероятно, вскоре практически полностью прекратит поставки в США, которые являются крупнейшим клиентом компании.

В то же время высокий уровень предложения на мировом рынке и замедление роста экономики, особенно в Китае, ограничивают рост цен на нефть, сказали трейдеры.

К 9.41 фьючерсы на нефть Brent выросли на 0,65 процента до $60,32, а фьючерсы на американский сорт WTI - на 0,67 процента до $52,34.

Уровень предложения на мировом рынке остается высоким, преимущественно за счет увеличения добычи в США более чем на 2 миллиона баррелей в сутки с начала 2018 года до рекордных 11,9 миллиона баррелей в сутки.

Давление на нефтяные цены также оказывают опасения ослабления спроса на фоне замедления роста экономики.