Нефть в плюсе на фоне надежд на сдерживание замедления экономики КНР

Цены на нефть выросли в среду на фоне надежд на то, что увеличение расходов властями Китая позволит сдержать замедление экономики страны, оказывающее давление на финансовые рынки.

К 09.25 фьючерсы на нефть Brent выросли на 0,57 процента до $61,85, а фьючерсы на американский сорт WTI - на 0,47 процента до $53,26.

Во вторник нефть подешевела на 2 процента на фоне опасений о росте мировой экономики, спровоцировавших бегство инвесторов в безопасные активы.

Повсеместное замедление экономики, как ожидается, ударит по росту спроса на горючее, тем самым оказав давление на цены на энергоресурсы.

Чиновники министерства финансов Китая в среду сообщили, что правительство увеличит бюджетные расходы в 2019 году, чтобы поддержать экономику.

Поддержку ценам на нефть также продолжает оказывать сокращение добычи во главе с ОПЕК, призванное сдержать рост профицита сырья на рынке.