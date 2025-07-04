Мировые цены на продовольствие в июне выросли на 0,5%

Мировые цены на продовольствие в июне 2025 года выросли по сравнению с маем на 0,5% из-за подорожания мяса и молочных продуктов, а также растительного масла. Об этом сообщается в ежемесячном обзоре ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).

Индекс продовольственных цен в июне в среднем составил 128 пунктов, что на 0,5% выше, чем в мае. Показатель июня 2024 года он превысил на 5,8%, но был на 20,1% ниже пика, достигнутого в марте 2022 года.

Индекс цен на зерновые в июне по сравнению с маем снизился на 1,5%, в годовом выражении - на 6,8%. Мировые цены на кукурузу резко падают второй месяц подряд из-за увеличения сезонных поставок из Аргентины и Бразилии. В то же время цены на пшеницу выросли в основном из-за погодных условий в некоторых ключевых регионах-производителях, включая РФ, часть ЕС и США.

Индекс цен на растительные масла стал больше на 2,3% в месячном и на 18,2% - в годовом выражении. "Рост в основном был обусловлен повышением цен на пальмовое, рапсовое и соевое масло, что с лихвой компенсировало небольшое снижение цен на подсолнечное масло", - говорится в обзоре. Цены на пальмовое масло выросли почти на 5% из-за высокого мирового спроса. Росту цен на соевое масло способствовало увеличение спроса на сырье со стороны сектора биотоплива. Цены на рапсовое масло выросли в ожидании сохранения дефицита мировых поставок. Напротив, мировые цены на подсолнечное масло снизились из-за ожидания увеличения производства в Черноморском регионе.

Индекс цен на мясо по сравнению с маем поднялся на 2,1%, в годовом выражении - на 6,7%. Это стало новым рекордным показателем, отмечают эксперты.

"Рост был обусловлен повышением цен на все категории мяса, кроме мяса птицы. Мировые цены на говядину достигли нового максимума из-за сокращения экспортных поставок из Бразилии и высокого спроса в США, что повысило давление на экспортные цены в Австралии. Котировки на свинину выросли из-за высокого мирового спроса на фоне стабильных поставок. Баранина резко дорожает третий месяц подряд благодаря стабильному международному спросу и снижению экспортных возможностей в Океании. В то же время цены на мясо птицы продолжали снижаться из-за избыточных внутренних поставок в Бразилии после введения экспортных ограничений на фоне высокопатогенного гриппа птиц", - говорится в обзоре.

Индекс цен на молочную продукцию ФАО в июне по сравнению с маем вырос на 0,5%, по сравнению с июнем прошлого года рост составил 20,7%. Самый большой месячный рост - на 2,8% показало сливочное масло, ценовой индекс которого достиг рекордного уровня. Это связано с сохраняющимся дефицитом предложения в Океании и ЕС, а также высоким спросом на импорт из Азии, в том числе с Ближнего Востока.

Цены на сыр растут третий месяц подряд на фоне стабильного спроса со стороны розничной торговли и предприятий общественного питания в Восточной Азии. Напротив, цены на сухое обезжиренное молоко за месяц ушли вниз на 0,6%, на сухое цельное молоко - на 2,3% на фоне низкого спроса и достаточных мировых поставок.

Индекс цен на сахар снизился в месячном выражении на 5,2%. Цены падают четвертый месяц подряд и стали самыми низкими с апреля 2021 года. Это связано в основном с улучшением перспектив поставок в ключевых странах-производителях.

Индекс продовольственных цен ФАО - это средневзвешенный показатель, отслеживающий динамику международных цен на пять основных продовольственных товарных групп.