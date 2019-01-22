Последнее обновление: 22.01.2019 10:13

Нефть дешевеет на фоне беспокойства о росте экономики

Цены на нефть снизились во вторник, поскольку признаки замедления глобальной экономики спровоцировали беспокойство о дальнейшем спросе на топливо.

К 09.07 фьючерсы на нефть Brent подешевели на 1,07 процента до $62,07, а фьючерсы на американский сорт WTI снизились на 0,97 процента до $53,28.

Китай в понедельник отчитался о самом медленном росте экономики с 1990 года. ВВП страны вырос на 6,6 процента в 2018 году.

Рост ВВП Южной Кореи замедлился до 2,7 процента в 2018 году, минимума шести лет, показали официальные данные во вторник, указав на глобальную тенденцию ослабления экономики.

Международный валютный фонд в понедельник понизил прогноз роста глобальной экономики в 2019 году до 3,5 процента с 3,7 процента, согласно прошлому прогнозу.

Несмотря на ухудшающиеся перспективы, цены на нефть получили определенную поддержку от сокращений поставок ОПЕК, начавшихся в конце 2018 года.

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