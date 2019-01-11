Цены на нефть в минусе на фоне опасений о росте экономики

Нефть немного подешевела в пятницу на фоне ожиданий замедления роста мировой экономики в 2019 году, однако, скорее всего, завершит неделю в плюсе благодаря надеждам на скорое урегулирование торгового спора США и Канады.

Поддержку ценам на этой неделе также оказало сокращение добычи во главе с ОПЕК.

К 9:31 нефть Brent подешевела на 0,26 процента до $61,52, а сорт WTI - на 0,10 процента $52,54.

С начала недели Brent и WTI выросли почти на 8 и 10 процентов соответственно.

Поддержку рынкам оказали надежды на то, что торговая война Вашингтона и Пекина вскоре завершится, поскольку чиновники оптимистично оценили прошедшие на этой неделе трехдневные переговоры двух стран.

В то же время давление на цены продолжают оказывать опасения о состоянии мировой экономики на фоне признаков того, что рост ВВП Китая в 2018 и 2019 году окажется самым медленным с 1990-го.